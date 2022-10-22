В США назвали главное отличие России и Украины перед зимой

Украина, в отличие от России, уязвима перед предстоящими холодами. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

"У них (России. – Прим. Лайфа) есть газ, у них есть тепло, у них есть энергия, у них есть электричество. Украина действует с позиции слабости: у них ничего нет", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Бывший разведчик напомнил, что власти Украины призывали НАТО предоставить комплекты зимнего обмундирования, так как у ВСУ его нет.