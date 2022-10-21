На Украине заявили о повреждении до 40% энергоинфраструктуры из-за ударов России
Галущенко: Из-за российских ударов повреждено 30–40% энергоинфраструктуры Украины
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате российских воздушных ударов по промышленным объектам было повреждено 30–40% энергетической инфраструктуры Украины.
"Очень большие мощности. Могу сказать, что как минимум половина вырабатывающих мощностей, даже больше", — рассказал он в интервью Reuters.
Галущенко добавил, что ВС РФ нанесли удары как по новым объектам, так и по повреждённым ранее, в результате чего Украина потеряла около 4000 мегаватт генерирующих мощностей.
Ранее премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль сообщил, что на Украине за 10 дней было повреждено более 400 объектов инфраструктуры. Он также не забыл упомянуть, что западные союзники оказывают им помощь, в том числе материальную.
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