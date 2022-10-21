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21 октября, 17:39

Туристам предложили "убежать от холодной зимы" в Таиланд

Таиланд предложил иностранцам "не замерзать в Европе" этой зимой

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

На фоне энергетического кризиса в Европе туроператоры Таиланда решили запустить специальную рекламную кампанию "Всегда тепло" для мечтающих "убежать от холодной зимы и растущих цен на электричество и отопление". Об этом сообщает АТОР.

В период пандемии китайские туристы практически перестали посещать курорты Таиланда, поэтому в этом году работники туристической сферы сделали ставку на европейцев. И лучшей приманкой для них станет именно тёплый климат.

Как пояснил глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн, страна планирует зарегистрировать до конца года 10 миллионов прибытий из-за рубежа. Именно такое количество принесёт королевству прибыль в размере 39,3 миллиарда долларов.

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Ирина Фальке

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