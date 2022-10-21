Дрон ВСУ, взорвавшийся в руках мальчика под Белгородом, рассёк ему лицо и пробил дырку в плече

Сестра девятилетнего Платона из Белгородской области, у которого в руках взорвался беспилотник ВСУ, рассказала SHOT, как и где мальчик нашёл дрон. По её словам, семья отлучилась, а когда вернулась через полтора часа, во дворе лежал "самолёт", напоминавший игрушку.

Сестра Платона из Белгородской области, пострадавшего от взрыва украинского дрона, рассказала, как мальчик нашёл его. Видео © Telegram / SHOT

"Из обычного картона, может быть, метр на метр, большой такой. Не пищал, не мигал — ничего. Перемотан он был белыми нитками, склеенный скотчем, очень аккуратно был сделан", — описала Марина находку.

Вся семья зашла в дом, а Платон отпросился погулять, остался на улице и схватил "самолёт". Затем прогремел страшный взрыв, вспоминает сестра мальчика. "Открытые переломы, дырка в левом плече, посечено сильно лицо было и грудная клетка", — рассказала она о травмах брата. Платон уже перенёс операцию и его перевезли из Белгородской области в Москву, в одну из столичных клиник, добавила Марина.

По словам местных жителей, рядом с домом пострадавшего находится подстанция. Возможно, именно она была целью украинского дрона.