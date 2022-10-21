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21 октября, 17:08

Ворота Генконсульства России в Лейпциге облили жёлтой и синей краской

В ночь на пятницу неизвестный бросил в здание Генерального консульства России в Лейпциге бутылки с жёлтой и синей краской, сообщили в полиции города и федеральной земли Саксония. Своими действиями злоумышленник нанёс урон стене и воротам диппредставительства.

"Прокуратура Лейпцига и управление криминальной полиции земли Саксония ведут расследование в отношении неизвестного на данный момент преступника по факту нанесения ущерба имуществу... неизвестный бросил несколько стеклянных бутылок с жёлтой и синей краской в здание генерального консульства Российской Федерации, на улицу и тротуар перед ним", — говорится в сообщении правоохранителей.

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Сообщается, что свершивший акт вандализма уехал с места преступления на велосипеде через прилегающий район Розенталь и, как предполагается, перешёл реку Парте, из-за чего мог намочить ноги до колен. Допускается, что преступление могло быть совершено по политическим мотивам. Расследование на себя взяло управление криминальной полиции Саксонии.

Ранее Лайф писал о закрытии посольства Сербии на Украине. Сообщается, что дипломаты решили покинуть страну по соображениям безопасности.

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leipzig.mid.ru

Матвей Шандрыголов

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