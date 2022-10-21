"Обстрелы? Расслабьтесь": Шарий показал видео с летающим в аэротрубе в Испании Кличко

Украинский блогер Анатолий Шарий в своём телеграм-канале поделился видео, на котором запечатлён мэр Киева Виталий Кличко. Правда, находится он не на своём рабочем месте и даже не в Киеве, а наслаждается полётами в аэротрубе в испанском городе Жирона.

Шарий показал видео с Кличко, который летает в аэротрубе в Испании. Видео © t.me / Анатолий Шарий

"Обстрелы? Проблемы? Расслабьтесь. Как сделал это Виталий Кличко в аэротрубе Windoor в Empuriabrava (Жирона, Испания)", — написал Шарий в подписи к ролику.

Видео он сопроводил песней "Трава у дома" группы "Земляне". На кадрах видно, что киевский градоначальник наслаждается полётами, несмотря на все проблемы, имеющиеся сейчас в украинской столице. В подтверждение того, что в трубе находится именно Кличко, Шарий также выложил кадры с расписанием, на котором указаны имя и фамилия мэра Киева.