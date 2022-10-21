Названы лучшие способы заготовить капусту на зиму

С наступлением холодов приходит пора массовой заготовки населением России разных продуктов. Один из таких — капуста, способами приготовления которой поделились "Вести Подмосковья". Первый рецепт принадлежит Анне Никифоровой из Луковиц.

"Нам понадобятся 400 граммов капусты, 200 граммов морковки, столько же яблок, пол-литра воды, две чайные ложки соли, три чайные ложки сахара и половинка чайной ложки лимонной кислоты", — рассказала она.

Яблоки и морковь лучше нарезать на тёрке, после чего все ингредиенты положить в банку, а дальше — маринад. Для него вам нужно вскипятить воду, после чего добавить в неё соль, сахар, лимонную кислоту. Готовую жидкость необходимо залить в ёмкость с капустой, а потом 15 минут прокипятить на небольшом огне. Теперь её можно закатывать.

Ещё одним методом поделилась Анастасия Рогозина из Балашихи. Его можно назвать "быстрым", так как употреблять капусту можно будет уже через десять минут, однако хранить — не более двух недель. Вам понадобятся килограмм капусты, две морковки, три зубчика чеснока, 0,5 литра воды, столовая ложка соли, 50 мл растительного масла и столько же 9% уксуса, а ещё четыре столовые ложки сахара.

Режем капусту, морковь и чеснок, а в кипячёную воду добавляем уксус и сахар. Маринадом заливаем нашу капусту, после чего придавливаем прессом. Через десять минут её можно есть, хотя в идеале лучше оставить на восемь часов.

Вообще капуста может храниться очень долго, не требуя при этом особых условий. Для таких целей, как и для маринования, лучше взять среднепоздние или позднеспелые сорта. Из действенных методов хранения можно выделить складирование её на полках в плёнке или бумаге, а также зарывание в песок.