Джорджа Мелони стала первой женщиной-премьером в истории Италии

Большая часть назначений получили представители партий "Лига" и "Вперёд, Италия", которая входит в коалицию с "Братьями Италии". Мелони уже назвала состав своего правительства. Так, вице-премьерами стали лидер "Лиги" Маттео Сальвини, который возглавит Министерство инфраструктуры, и вице-президент партии "Вперёд, Италия" Антонио Таяни, ставший новым руководителем МИД страны.