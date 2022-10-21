Джорджа Мелони стала первой женщиной-премьером в истории Италии
Джорджа Мелони. Фото © Getty Images / Valeria Ferraro / SOPA Images / LightRocket
Лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони стала первой в истории страны женщиной премьер-министром и сформировала состав нового кабинета министров.
Большая часть назначений получили представители партий "Лига" и "Вперёд, Италия", которая входит в коалицию с "Братьями Италии". Мелони уже назвала состав своего правительства. Так, вице-премьерами стали лидер "Лиги" Маттео Сальвини, который возглавит Министерство инфраструктуры, и вице-президент партии "Вперёд, Италия" Антонио Таяни, ставший новым руководителем МИД страны.
Бывший глава Министерства экономического развития Джанкарло Джорджетти возглавил Министерство экономики и развития, а Гвидо Крозетто — Минобороны страны. До этого он занимал пост заместителя главы ведомства.
На внеочередных парламентских выборах в Италии победу одержала правоцентристская коалиция в составе партий "Братья Италии", "Лига", "Вперёд, Италия" и "Мы, умеренные". Вместе они набрали 44,53% по итогам голосования в верхнюю палату парламента — Сенат.