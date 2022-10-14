Итальянцы изменили отношение к Украине и требуют принудить её к переговорам с Россией

Итальянцы поменяли отношение к Украине и теперь видят выход в дипломатическом решении проблемы с прекращением военных поставок Киеву. Об этом пишет портал Nicola Porro, ссылаясь на опрос, по которому 60% респондентов выступили за принуждение украинских властей к переговорам с Россией и только 27% требуют отправлять оружие Незалежной.

"Это поразительные результаты, учитывая, как конфликт изображали с конца февраля. Говорили, что это противостояние между Азией и Европой, возвращение холодной войны, очередное смещение западного геополитического центра тяжести", — отметил автор статьи Маттео Миланези.

По его мнению, не последнюю роль в формировании мнения итальянцев сыграли проблемы в энергетике. Журналист при этом не верит в то, что страна резко поменяет курс, так как избранный премьер Италии Джорджа Мелони выступает за продолжение оказания военной помощи Киеву, а также следует политике НАТО и ЕС.