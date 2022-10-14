Сын Балабанова признался, что стал прототипом персонажа из "Брата-2"

Старший сын режиссёра Алексея Балабанова Фёдор признался, что прототипом Феди Белкина в фильме "Брат-2" отец сделал именно его. Об этом он рассказал в интервью изданию "Газета.ru".

"В первом классе я приехал к папе в гости, и он спросил: "Как у тебя дела в школе?", а я выучил стихотворение "Я узнал, что у меня..." и прочитал ему", — поведал сын Балабанова.

По словам Фёдора, папа тогда попросил его прочитать стих ещё раз и что-то записал. А затем в "Брате-2" появился этот персонаж — маленький Федя, читающий стихотворение о Родине. Сам мальчик не знал об этом персонаже вплоть до выхода фильма.

Фёдор признался, что эта беседа с его отцом уже забылась, поэтому он не сможет вспомнить, что почувствовал в тот момент, но сейчас заверяет, что знать об этом очень приятно.