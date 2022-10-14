ЛДПР оценила петицию с просьбой причислить Жириновского к лику святых
Владимир Жириновский стал для россиян пророком, поэтому сторонники хотят увековечить память о нём. Об этом заявили во фракции ЛДПР, комментируя петицию с просьбой причислить политика к лику святых.
"Владимир Жириновский оказался героем своего времени. Он уже получил в народе статус пророка современности. Мы рады, что его многочисленные сторонники ищут способы увековечить его, добиться его признания", — пояснили в пресс-службе партии.
Там добавили, что ЛДПР тоже занимается тем, чтобы имя Жириновского навсегда "осталось в веках, например в топонимике разных городов, как в Москве, где в его честь уже названа улица".
Напомним, лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о присвоении одной из улиц на западе столицы имени Владимира Жириновского.
ТАСС / Новодережкин Антон