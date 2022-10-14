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14 октября, 16:03

Онколог оценил влияние пирсинга, тату и имплантов на развитие рака груди

Онколог Федосейкин оценил влияние пирсинга, тату и имплантов на развитие рака груди

Врач-хирург, онколог-маммолог Виктор Федосейкин рассказал о популярных методах украшения женской груди и онкологических рисках, которые могут за этим последовать. Первый в списке — пирсинг.

По словам Федосейкина, учёные доказали безопасность такой процедуры, однако важно выбрать качественное украшение и мастера, соблюдающего все необходимые меры. В противном случае может возникнуть заражение или аллергия.

"Идеальный вариант — медицинские сплавы, на которые наш организм практически не реагирует. Если вставить в свежий прокол неподходящее украшение, то возможен целый букет неприятных последствий: зуд, сыпь, воспаление, отёк в месте прокола", рассказал маммолог "Вечерней Москве".

Далее — татуировки. Федосейкин утверждает, что "забить" свою грудь — затея неопасная, а рак в таких случаях встречается не чаще среднего. Однако чернила, используемые при процедуре, содержат в себе фталаты и углеводороды, являющиеся канцерогенами. Именно они могут увеличивать вероятность развития онкозаболеваний в целом и рака груди в частности.

Что касается имплантов для груди — здесь несколько таких случаев всё же были. По словам маммолога, это было связано с продукцией конкретного бренда.

"Была подтверждена связь между установкой рельефных грудных имплантов определённой фирмы и повышением риска этого рака, после чего продукция бренда была отозвана и далее не использовалась", рассказал специалист.

Внимание на красный и синий цвет: Названы продукты, замедляющие старение

Внимание на красный и синий цвет: Названы продукты, замедляющие старение

Ранее онколог Тону рассказывала, как процедура шеллака может вызвать редкий вид рака. По её словам, дело может быть в специальных ультрафиолетовых лампах, используемых во время процедуры.

Обложка ©

Unsplash.com

Матвей Шандрыголов
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