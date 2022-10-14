Лампа для сушки шеллака может вызвать редкий тип рака

Процедура шеллака может способствовать возникновению онкологии, рассказала врач-дерматолог-онколог АО "Медицина" Ангелина Тону. По её словам, сам гель-лак, наносящийся на ногти, неопасен, однако для его сушки используются мощные ультрафиолетовые лампы. Именно их воздействие, как предполагается, и может вызывать акральную ногтевую меланому — редкий тип рака кожи, который выглядит как "тёмное пятнышко" на ногте.

"По исследованиям Американской академии дерматологии, такие лучи в 4,2 раза сильнее ультрафиолетового излучения солнца", — рассказала Тону "Газете.ру".

При этом чётких доказательств этому нет, но врачи всё же рекомендуют отказаться от популярной процедуры. От негативного влияния лампы медики советуют защититься специальными перчатками или солнцезащитным кремом.

"(Крем должен быть. — Прим. Лайфа) минимум SPF 30 — так нежная кожа пальцев рук избежит вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Помните, что во время процедуры мастер может намочить ваши руки, поэтому лучше использовать именно водостойкий крем", — заключила Тону.