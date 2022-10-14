Нейропсихолог объяснила, о каком сигнале от мозга говорит нежелание работать

Временами бывает, что всё начинает валиться из рук, а общая работоспособность сильно снижается. Нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия объяснила, что такое нежелание работать указывает на сигнал от мозга о сильной усталости.

"[В этом случае мы] доводим до той ситуации, когда уже не в состоянии решать какую-то важную задачу. Человек начинает ловить себя на том, что он пропускает какую-то информацию и не делает то, что нужно делать", — пояснила она в беседе с радио Sputnik.

Хвингия советует бороться с таким состоянием, делая небольшие передышки каждые 50 минут в течение трудового дня. При этом необязательно вставать с рабочего места, можно прикрыть глаза прямо в кресле либо, если род деятельности не позволяет, переключиться на другие задачи. Если же такой метод не помогает, то вам нужен более длительный отдых. Свою степень переутомления можно определить по тому, как вы просыпаетесь по утрам.

"Если человек просыпается отдохнувшим, активным, то для восстановления ему вполне достаточно двух выходных дней. А вот если человек тяжело просыпается, то это говорит о том, что у него уже накопилась усталость — и пора серьёзно отдохнуть", — заключила психолог.