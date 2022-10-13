Психолог рассказала, как отличить тревожность от депрессии по двум признакам

Психолог Наталья Панфилова рассказала об различиях между депрессией и тревожностью. По её словам, для точного определения состояния нужно обратить внимание на два фактора: его длительность и влияние на жизнь.

"Здесь, конечно, имеет значение длительность. Один из основных критериев — насколько человек умеет адаптироваться к этой ситуации. Если человек тревожится, но ходит на работу, занимается с детьми, помогает родителям, то есть не выпадает из социума, — это не клиническая депрессия", — рассказала Панфилова "Вечерней Москве".

Зачастую люди принимают за депрессию плохое настроение, появляющееся на фоне соответствующих новостей или событий. Депрессия же проявляется состоянием, при котором человек не имеет сил и решимости для выполнения своих обязанностей. При этом сам диагноз может поставить только врач, который проведёт все необходимые тесты и поймёт, что человеку нужна помощь.

"[Это] то состояние, в котором он ничего не хочет делать, значительно сильнее, чем состояние, когда ему удаётся себя заставить что-то делать. Как только перекос становится заметен и это продолжается несколько недель, месяц, нужно обратить внимание, не игнорировать это состояние", — заключила специалист.