Названы болезни, которые "нарисованы" на лице

Внешность пациента, характер его реакций, речь, выражение глаз и запах могут играть большую роль при постановке диагноза. Об этом "Газете.ру" рассказал эндокринолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Валентин Фадеев.

По словам врача, физиогномика, которой сейчас не учат в медицинских университетах, очень важна при работе с пациентами. Именно поэтому Фадеев просит своих посетителей снимать маски — с ними он теряет половину необходимой ему информации. Среди болезней, "написанных" на лице, есть, например, проблемы с щитовидной железой.

"Самый простой пример — болезнь Грейвса (базедова). Пучеглазие — это признак эндокринной орбитопатии, ей сопутствуют характерная мимика, моргание и движение глаз", — рассказал врач.

Также по лицу человека можно заметить наличие у него тяжёлого гипотиреоза, что выражается в незаметных изменениях кожи, мимики, цвета лица, роста волос, блеска и выражения глаз. Ещё специалист может выявить акромегалию, синдром Кушинга, болезнь Аддисона или, если у человека диабет, получает ли он инсулин.

Фадеев подчеркнул, что только профессионалы с большим опытом могут заниматься такой диагностикой, для остальных же эти методы могут оказаться небезопасными.