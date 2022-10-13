Врач объяснила, почему при кашле опасно дышать над картошкой

Врач-пульмонолог Анастасия Смотрова рассказала об ошибках, допускаемых при лечении кашля, а также о возможных причинах симптома. Так, он возникает из-за провоцирования на это кашлевых рецепторов, находящихся во множестве органов тела.

"Из частых причин могу назвать синусит или воспаление других лор-органов. Содержимое околоносовых пазух стекает по задней стенке глотки и провоцирует кашлевые рецепторы на кашель... Если не лечить синусит, он может привести к тому, что разрушатся кости, которые покрывают околоносовые пазухи, может развиться менингит", — рассказала она в эфире телеканала "Москва 24".

Ещё одной причиной кашля может быть ГЭРБ — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, возникающая при неэффективной работе сфинктера между желудком и пищеводом, из-за чего кислое содержимое органа забрасывается в пищевод, вызывая симптом. По словам Смотровой, кашель может быть единственным признаком данной болезни, а сама она опасна риском возникновения язвы или даже рака.

Среди ошибок, совершаемых при лечении кашля, Смотрова выделила несколько. Одна из них — дышать над картошкой.

"Если кашель вызван бактериальной инфекцией, то горячий воздух будет способствовать её размножению. Мало того, вдыхание горячего пара может привести к отёку и ожогам дыхательных путей и непоправимым последствиям", — добавила пульмонолог.

Также не рекомендуется одновременный приём лекарств против кашля и мокроты. В таком случае разжиженная мокрота не сможет выйти из бронхов, что может грозить пневмонией. Нельзя и подавлять кашель: мокрота будет лишь накапливаться, инфицируя нижние отделы дыхательных путей, а организм не сможет избавиться от болезнетворных бактерий.