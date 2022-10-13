Повышает риск онкологии: Названо самое вредное блюдо из картошки

Врач высшей категории, гастроэнтеролог и аллерголог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Елена Грек рассказала "Газете.ру" о вредных способах приготовления картошки.

Сам корнеплод весьма полезен, так как содержит витамины группы B, C, множество микроэлементов и минералов вроде калия, магния и фосфора, а также белок и клетчатку. Тем не менее если жарить картофель, то его полезные свойства исчезают.

"Масло повышает калорийность блюда более чем в два раза. В 100 граммах отварного картофеля содержится около 80 килокалорий, а в 100 граммах жареного — почти 200 килокалорий. Кроме того, в процессе жарки горячее масло выделяет канцерогены. Эти вредные вещества негативно влияют на нервную систему человека и повышают риски развития онкологических заболеваний", — предупредила Грек.

Также стоит ограничить себя в пюре, так как процесс варки и последующего толчения картофеля разрушает пищевые волокна и высвобождает содержащийся внутри крахмал, влияющий на уровень сахара в крови.