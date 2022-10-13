Диетолог перечислила продукты, укрепляющие нервы

Чтобы укрепить нервную систему и наладить её функционирование, необходимо включить в рацион травяные чаи, шпинат, бурый рис, цитрусовые, бананы, творог и бобовые, рассказала член Национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

"Травяные чаи, например ромашка, мята, липа или боярышник, нормализуют уровень кортизола, позволяя нервной системе успокоиться. Цитрусовые — лимон, апельсин, грейпфрут — снижают уровень кортизола в крови. А источники магния, такие как бурый рис, шпинат, бананы, обладают эффектом антистресса", — рассказала Русакова Ura.ru.

Она добавила, что серотонин высвобождается при воздействии аминокислоты триптофана, которого много в сыре, твороге, бобовых и цельнозерновых продуктах.