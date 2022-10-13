В Подмосковье четыре человека погибли в аварии со сгоревшей иномаркой
В Московской области на трассе столкнулись автомобиль "Пежо" и грузовик, в результате чего начался пожар. Погибли четыре человека. Об этом сообщили в ГУ МВД Подмосковья.
Как рассказали в ведомстве, авария произошла примерно в 03:30 мск на первом километре автодороги Москва — Дмитров — Дубна. "Пежо" совершила попутное столкновение с "КамАЗом" и загорелась. Возраст, лично погибших устанавливаются.
Ранее Лайф рассказывал, что в Самарской области автобус насмерть сбил двух детей. Несовершеннолетние находились на проезжей части по ходу движения автобуса, утверждают в прокуратуре. Возбуждено уголовное дело.
Агентство "Москва"