Путин прилетел в Астану
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Астану — в 06:36 мск его самолёт приземлился в аэропорту столицы Казахстана. Об этом сообщил корреспондент Лайфа.
В течение двух дней российский лидер примет там участие сразу в трёх многосторонних саммитах. Первый состоится сегодня — это будет встреча в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Такой формат объединяет 27 стран, занимающих около 90% территории Азии. А это почти 50% населения Земли.
Завтра же, 14 октября, в Астане пройдут заседание Совета глав государств СНГ и встреча в формате "Россия — Центральная Азия".
Запланированы у Владимира Путина и двусторонние переговоры. Лайф рассказывал, что он может встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Киргизии Садыром Жапаровым.
kremlin.ru