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13 октября, 03:40

Путин прилетел в Астану

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Астану — в 06:36 мск его самолёт приземлился в аэропорту столицы Казахстана. Об этом сообщил корреспондент Лайфа.

В течение двух дней российский лидер примет там участие сразу в трёх многосторонних саммитах. Первый состоится сегодня — это будет встреча в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Такой формат объединяет 27 стран, занимающих около 90% территории Азии. А это почти 50% населения Земли.

Завтра же, 14 октября, в Астане пройдут заседание Совета глав государств СНГ и встреча в формате "Россия — Центральная Азия".

Эрдоган может предложить Путину посредничество на переговорах с Западом

Эрдоган может предложить Путину посредничество на переговорах с Западом

Запланированы у Владимира Путина и двусторонние переговоры. Лайф рассказывал, что он может встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Киргизии Садыром Жапаровым.

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kremlin.ru

Александр Юнашев

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