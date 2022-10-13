Путин прилетел в Астану

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Астану — в 06:36 мск его самолёт приземлился в аэропорту столицы Казахстана. Об этом сообщил корреспондент Лайфа.

В течение двух дней российский лидер примет там участие сразу в трёх многосторонних саммитах. Первый состоится сегодня — это будет встреча в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Такой формат объединяет 27 стран, занимающих около 90% территории Азии. А это почти 50% населения Земли.

Завтра же, 14 октября, в Астане пройдут заседание Совета глав государств СНГ и встреча в формате "Россия — Центральная Азия".