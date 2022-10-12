Эрдоган может предложить Путину посредничество на переговорах с Западом
Ушаков: Эрдоган может изложить свои предложения по переговорам России и Запада
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане официально изложит своё видение возможных форматоров переговоров Москвы и Запада. Такими ожиданиями от диалога двух лидеров поделился в среду помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
Он напомнил, что Турция предложила сторонам своё посредничество и если такие переговоры состоятся, то это произойдёт, наиболее вероятно, в Стамбуле или Анкаре.
"Можно ожидать, что Эрдоган в какой-то степени уже официально изложит те соображения, которые сейчас множатся в средствах массовой информации, потому что там упоминаются различные форматы, в том числе России, США, ведущих стран Западной Европы", — отметил представитель Кремля.
Ранее Лайф уже писал, что Путин встретится с Эрдоганом 13 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин и Эрдоган могут обсудить в Астане перспективы переговоров Москвы, Вашингтона, Парижа, Лондона и Берлина.
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