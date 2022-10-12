Эрдоган может предложить Путину посредничество на переговорах с Западом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане официально изложит своё видение возможных форматоров переговоров Москвы и Запада. Такими ожиданиями от диалога двух лидеров поделился в среду помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Он напомнил, что Турция предложила сторонам своё посредничество и если такие переговоры состоятся, то это произойдёт, наиболее вероятно, в Стамбуле или Анкаре.