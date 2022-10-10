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10 октября, 10:16

Песков: Путин и Эрдоган могут обсудить возможность переговоров России и Запада

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут обсудить в Астане перспективы переговоров Москвы, Вашингтона, Парижа, Лондона и Берлина. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Вполне", — так представитель Кремля ответил на вопрос, могут ли лидеры двух стран обсудить планы Анкары о проведении данных переговоров.

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Ранее Песков заявил, что Россия и США не обсуждали проведение переговоров с Украиной. Как отметил представитель Кремля, никаких контактов на этот счёт не было.

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ТАСС / ТАСС / Александр Демьянчук

Александр Юнашев

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