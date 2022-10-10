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10 октября, 10:05

В Кремле ответили на призыв Австрии прекратить наносить удары по Украине

Песков: Австрия вряд ли имеет право требовать от России прекращения ударов по Украине

Кремль не согласен с обвинениями Австрии в адрес России по поводу взрывов на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не согласны. Австрия, если мы правильно понимаем, не обвиняла Украину в нанесении ударов по критически важной инфраструктуре РФ. Поэтому вряд ли они имеют право на подобные заявления", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг призвал Россию прекратить обстрелы украинских объектов. Об этом он написал у себя в "Твиттере". Также он добавил, что Вена продолжит поддерживать Киев.

Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос об ударах по Киеву

Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос об ударах по Киеву

Напомним, о взрывах в центре Киева ранее сообщил мэр Виталий Кличко. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины, также неподалёку находится офис украинского президента. Взрывы случились во многих областях страны. Владимир Зеленский сообщил о сохраняющейся воздушной тревоге по всей Украине. Позднее стало известно, что ракета ударила по мосту Кличко в центре Киева.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев

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