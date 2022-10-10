В Кремле ответили на призыв Австрии прекратить наносить удары по Украине

Кремль не согласен с обвинениями Австрии в адрес России по поводу взрывов на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не согласны. Австрия, если мы правильно понимаем, не обвиняла Украину в нанесении ударов по критически важной инфраструктуре РФ. Поэтому вряд ли они имеют право на подобные заявления", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.