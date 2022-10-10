Видеорегистратор снял эпичное видео ракетного удара по Днепру

В Сети появилось видео прилёта ракеты, предположительно, по украинскому Днепру. Взрыв попал в объектив видеорегистратора одного из автомобилей.

На кадрах видно, что слева по ходу движения происходит взрыв, обломки попадают в том числе на дорогу. Спустя несколько секунд происходит ещё один взрыв, уже гораздо сильнее. Камни и другие объекты начинают прилетать в стёкла автомобилей, водители которых разворачиваются и в спешке покидают опасный участок.