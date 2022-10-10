Видеорегистратор снял эпичное видео ракетного удара по Днепру
В Сети появилось видео мощного взрыва в украинском Днепре
В Сети появилось видео прилёта ракеты, предположительно, по украинскому Днепру. Взрыв попал в объектив видеорегистратора одного из автомобилей.
На кадрах видно, что слева по ходу движения происходит взрыв, обломки попадают в том числе на дорогу. Спустя несколько секунд происходит ещё один взрыв, уже гораздо сильнее. Камни и другие объекты начинают прилетать в стёкла автомобилей, водители которых разворачиваются и в спешке покидают опасный участок.
Прилёт ракеты, предположительно, по Днепру. Видео © Twitter / G219_Lost
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре города. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по столице ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины, также неподалёку находится офис украинского президента. Взрывы случились во многих областях страны. Как заметил премьер Украины Денис Шмыгаль, повреждено 11 важных инфраструктурных объектов. Происшествия зафиксированы в восьми регионах и в столице.
Twitter / G219_Lost