На что повлияет решение Москвы и Минска о развёртывании совместной группировки войск

Решение России и Белоруссии о развёртывании региональной группировки войск из-за обострения на западных границах Союзного государства может внести какие-то изменения, особенно на фоне того, что Казахстан, Армения и Киргизия отказались участвовать в учениях ОДКБ. Таким мнением с Лайфом поделился член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

"Если сейчас белорусское руководство совершит действие, которое можно будет квалифицировать как союзное, то здесь мы сможем быть уверены хотя бы в том, что это государство остаётся в числе наших военных союзников. В данной ситуации, конечно, лучше всего было бы, если бы белорусская техника, белорусское вооружение, боеприпасы могли бы использоваться в ходе СВО", — сказал он.

При этом Безпалько отметил: желательно, чтобы Белоруссия оттянула на себя ряд частей, принадлежащих ВСУ. По его словам, на Украине угрозу со стороны Минска воспринимают серьёзно и все мосты между странами взорваны. Как считает собеседник Лайфа, очевидно там находится какое-то количество войск, которое может "служить противодействием возможному вторжению со стороны Белоруссии.