Беседа Путина и Лукашенко тет-а-тет после саммита СНГ продолжалась около часа
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проговорили один на один около часа. Беседа лидеров состоялась после завершения неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.
"Рабочий визит завершён. Один на один с президентом России общались около часа", — сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого".
Напомним, 7 октября в Петербурге прошла неформальная встреча лидеров стран СНГ. Ранее Лайф сообщал, что в ходе саммита президент России Владимир Путин заявил о необходимости проработки мер для предотвращения конфликтов на территории Содружества Независимых Государств.
Getty Images / Handout / Kremlin Press Office