Беседа Путина и Лукашенко тет-а-тет после саммита СНГ продолжалась около часа

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проговорили один на один около часа. Беседа лидеров состоялась после завершения неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

"Рабочий визит завершён. Один на один с президентом России общались около часа", — сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого".