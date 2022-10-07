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7 октября, 16:11

Беседа Путина и Лукашенко тет-а-тет после саммита СНГ продолжалась около часа

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проговорили один на один около часа. Беседа лидеров состоялась после завершения неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

"Рабочий визит завершён. Один на один с президентом России общались около часа", сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого".

Путин лично проводил глав стран СНГ после окончания саммита в Петербурге

Путин лично проводил глав стран СНГ после окончания саммита в Петербурге

Напомним, 7 октября в Петербурге прошла неформальная встреча лидеров стран СНГ. Ранее Лайф сообщал, что в ходе саммита президент России Владимир Путин заявил о необходимости проработки мер для предотвращения конфликтов на территории Содружества Независимых Государств.

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Getty Images / Handout / Kremlin Press Office

Александра Вишнякова

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