Мосгордума пока не обсуждала отмену новогодних мероприятий

Мосгордума пока не обсуждала вопрос, касающийся возможной отмены новогодних мероприятий, но если такие предложения поступят, парламентарии их рассмотрят. Об этом заявил председатель Комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Пока в Мосгордуме нет таких обсуждений. Я думаю, что следующее заседание Мосгордумы будет через неделю, если есть такие предложения, конечно, мы обсудим", — цитирует Герасимова РИА "Новости".