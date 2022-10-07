В Эстонии захотели брать деньги за парковку с российских дипломатов
МИД Эстонии потребовал сделать платной парковку для российских дипломатов в Таллине
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу потребовал мэрию Таллина отменить возможность бесплатно парковаться на территории города для дипломатов из России и Белоруссии. Об этом сообщает ERR.
"Я предлагаю отменить освобождение от платы за парковку дипломатических автомобилей РФ и Белоруссии", — заметил Рейнсалу.
По словам министра, от жителей эстонской столицы регулярно поступают возмущения по поводу парковки автомобилей с российскими дипломатическими номерами в Старом городе Таллина. Глава ведомства считает, что такая привилегия для дипломатов РФ является необоснованной, ведь того не требуют какие-либо международные правила.
Ранее Лайф сообщал, что проживающих в Эстонии россиян, желающих принять участие в спецоперации РФ на Украине, страна обратно уже не пустит.
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