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7 октября, 15:47

В Эстонии захотели брать деньги за парковку с российских дипломатов

МИД Эстонии потребовал сделать платной парковку для российских дипломатов в Таллине

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу потребовал мэрию Таллина отменить возможность бесплатно парковаться на территории города для дипломатов из России и Белоруссии. Об этом сообщает ERR.

"Я предлагаю отменить освобождение от платы за парковку дипломатических автомобилей РФ и Белоруссии", — заметил Рейнсалу.

По словам министра, от жителей эстонской столицы регулярно поступают возмущения по поводу парковки автомобилей с российскими дипломатическими номерами в Старом городе Таллина. Глава ведомства считает, что такая привилегия для дипломатов РФ является необоснованной, ведь того не требуют какие-либо международные правила.

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Shutterstock

Артур Белкин

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