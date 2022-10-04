Эстония отдала Украине беспилотники, которые российский дальнобойщик вёз нашим военным
Эстония отдала Украине изъятые у россиянина беспилотники
Изъятые у россиянина беспилотники. Обложка © Twitter / Estonia in Ukraine
Эстония передала Украине дроны, которые изъяла у россиянина, пытавшегося передать их российским войскам. Об этом сообщает пресс-служба эстонского посольства в Киеве.
"Помните российского гражданина, который пытался провезти беспилотники для Российской армии? Помимо его ареста, полиция безопасности Эстонии изъяла беспилотники, которые тот купил, и передала их украинской армии", — указано в сообщении дипмиссии.
Как пишет "Коммерсант", речь идёт о дальнобойщике из Псковской области Владимире Шилове. Весной мужчина собрал через соцсеть VK деньги на беспилотники для наших военных. Дроны россиянин приобрёл в Эстонии (где у него также есть гражданство) и попытался вывезти в РФ. Однако Владимира задержали эстонские пограничники. В итоге суд приговорил его к году заключения, четыре месяца из которых он должен провести в тюрьме, а оставшиеся будут считаться условными.
Ранее Лайф уже писал, что Вашингтон продолжит содействовать передаче советских танков, имеющихся у стран НАТО, Украине. Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Штаты уже потратили на военную помощь Киеву 15 миллиардов долларов.