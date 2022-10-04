Эстония отдала Украине беспилотники, которые российский дальнобойщик вёз нашим военным

"Помните российского гражданина, который пытался провезти беспилотники для Российской армии? Помимо его ареста, полиция безопасности Эстонии изъяла беспилотники, которые тот купил, и передала их украинской армии", — указано в сообщении дипмиссии.

Как пишет "Коммерсант", речь идёт о дальнобойщике из Псковской области Владимире Шилове. Весной мужчина собрал через соцсеть VK деньги на беспилотники для наших военных. Дроны россиянин приобрёл в Эстонии (где у него также есть гражданство) и попытался вывезти в РФ. Однако Владимира задержали эстонские пограничники. В итоге суд приговорил его к году заключения, четыре месяца из которых он должен провести в тюрьме, а оставшиеся будут считаться условными.