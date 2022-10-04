"Газпром" может полностью прекратить поставки газа Молдавии в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном во вторник. В "Газпроме" отметили, что компания "Молдовагаз" на протяжении 2022 года регулярно нарушала условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращалась за смягчением контрактных обязательств в части объёмов поставок.

"Газпром" всегда с пониманием относился к просьбам молдавской стороны, подтверждая свою нацеленность на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, и регулярно удовлетворял данные запросы молдавской стороны", — заверили в компании.

"Газпром" предупреждает, что оставляет за собой "право на полное прекращение поставок", а также право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков по урегулированию исторической задолженности со стороны Кишинёва.