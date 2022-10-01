"Газпром" предупредил Молдавию о риске расторжения контракта из-за исторического долга

Молдавия регулярно нарушает предписанные договорами сроки оплаты поставляемого ей российского газа, говорится в телеграм-канале "Газпрома". В компании напомнили, что Кишинёв до сих пор не погасил предыдущие задолженности.

"По вине молдавской стороны до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы. По этой причине "Газпром" имеет право в любой момент расторгнуть действующий контракт", — говорится в сообщении.

Тем не менее "Газпром" подтвердил поставки газа Молдавии в размере 5,7 миллиона кубометров в сутки. Такой объём был предопределён односторонним отказом Украины принимать российский газ на ГИС "Сохрановка".