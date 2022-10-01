"Газпром" объяснил остановку транзита газа в Италию через Австрию
В "Газпроме" подтвердили, что приостановили прокачку газа в Италию через территорию Австрии. Как сообщается в телеграм-канале госкорпорации, это произошло из-за отказа местного оператора подтверждать транспортные номинации.
"Причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября. "Газпром" работает над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что "Газпром" завершил плановые работы на "Силе Сибири" и возобновил поставки в Китай. Ремонт на трубопроводе проводился с 22 по 29 сентября, на это время прокачка газа была приостановлена.
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