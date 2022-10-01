Одна европейская страна осталась без российского газа
Итальянская Eni сообщила о "нулевых" поставках российского газа
Итальянская нефтегазовая группа Eni получила уведомление от "Газпрома" о невозможности поставить газ в субботу. Об этом говорится в сообщении иностранной компании.
"Сегодня [1 октября] потоки российского газа для Eni через пункт в Тарвизио нулевые", — сообщили в пресс-службе Eni.
Трудности с поставкой голубого топлива возникли из-за "невозможности его транспортировки" через Австрию. Как подчеркнули в компании, Eni предоставит новую информацию, "если поставки будут возобновлены".
Ранее Лайф рассказывал, что Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии.
ТАСС / Валентин Егоршин