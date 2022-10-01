Одна европейская страна осталась без российского газа

Итальянская нефтегазовая группа Eni получила уведомление от "Газпрома" о невозможности поставить газ в субботу. Об этом говорится в сообщении иностранной компании.

"Сегодня [1 октября] потоки российского газа для Eni через пункт в Тарвизио нулевые", — сообщили в пресс-службе Eni.