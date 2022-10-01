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1 октября, 11:53

Папа римский удостоил частной аудиенции советницу Зеленского

Папа римский удостоил частной аудиенции советницу Зеленского Вербицкую

Папа римский Франциск провёл частную аудиенцию с советницей украинского президента, уполномоченной по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алёной Вербицкой. Об этом сообщает пресс-служба Святого престола.

В списке посетителей также числится шесть других гостей папы римского — епископы и священники. Подробности встречи с Вербицкой не приводятся.

Папа римский Франциск заявил, что Запад пошёл по ложному пути

Папа римский Франциск заявил, что Запад пошёл по ложному пути

В сентябре советник офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщал, что Украина обсуждает с папой римским его возможный приезд в Киев. При этом Подоляк добавил, что не считает, что "с этической точки зрения" посещение Москвы (которое также было в планах у понтифика) — это правильно.

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Getty Images / Franco Origlia

Ирина Фальке

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