Папа римский удостоил частной аудиенции советницу Зеленского
Папа римский удостоил частной аудиенции советницу Зеленского Вербицкую
Папа римский Франциск провёл частную аудиенцию с советницей украинского президента, уполномоченной по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алёной Вербицкой. Об этом сообщает пресс-служба Святого престола.
В списке посетителей также числится шесть других гостей папы римского — епископы и священники. Подробности встречи с Вербицкой не приводятся.
В сентябре советник офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщал, что Украина обсуждает с папой римским его возможный приезд в Киев. При этом Подоляк добавил, что не считает, что "с этической точки зрения" посещение Москвы (которое также было в планах у понтифика) — это правильно.
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