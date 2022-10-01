Папа римский удостоил частной аудиенции советницу Зеленского

В списке посетителей также числится шесть других гостей папы римского — епископы и священники. Подробности встречи с Вербицкой не приводятся.

В сентябре советник офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщал, что Украина обсуждает с папой римским его возможный приезд в Киев. При этом Подоляк добавил, что не считает, что "с этической точки зрения" посещение Москвы (которое также было в планах у понтифика) — это правильно.