Глава МВД наградил школьника, который с пулей в груди спасал детей при стрельбе в Ижевске
Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев наградил за решительность и мужество десятиклассника Александра, который повёл себя как настоящий герой во время стрельбы в школе № 88 в Ижевске. Его удостоили медали МВД России "За вклад в укрепление правопорядка", пишет SHOT.
Саша стал вторым, в кого выстрелил преступник. Пуля попала в правую часть груди, однако даже серьёзная рана не помешала ему броситься на помощь к остальным школьникам. Он повёл себя как настоящий мужчина: побежал к директору и буквально поднял всю школу на уши. После этого началась эвакуация.
Напомним, утром 26 сентября в школе № 88 Ижевска произошла стрельба, в результате которой погибли и пострадали ученики, педагоги и сотрудники школы. По последним данным, погибло 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев (1988 года рождения), местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть". Известно, что убийца состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.
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