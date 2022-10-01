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1 октября, 11:48

Глава МВД наградил школьника, который с пулей в груди спасал детей при стрельбе в Ижевске

Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев наградил за решительность и мужество десятиклассника Александра, который повёл себя как настоящий герой во время стрельбы в школе № 88 в Ижевске. Его удостоили медали МВД России "За вклад в укрепление правопорядка", пишет SHOT.

Саша стал вторым, в кого выстрелил преступник. Пуля попала в правую часть груди, однако даже серьёзная рана не помешала ему броситься на помощь к остальным школьникам. Он повёл себя как настоящий мужчина: побежал к директору и буквально поднял всю школу на уши. После этого началась эвакуация.

Убийца с оружием спецслужб: В бойне в школе № 88 Ижевска проверяют украинский след

Убийца с оружием спецслужб: В бойне в школе № 88 Ижевска проверяют украинский след

Напомним, утром 26 сентября в школе № 88 Ижевска произошла стрельба, в результате которой погибли и пострадали ученики, педагоги и сотрудники школы. По последним данным, погибло 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев (1988 года рождения), местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть". Известно, что убийца состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

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Telegram / SHOT

Николь Вербер

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