Глава МВД наградил школьника, который с пулей в груди спасал детей при стрельбе в Ижевске

Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев наградил за решительность и мужество десятиклассника Александра, который повёл себя как настоящий герой во время стрельбы в школе № 88 в Ижевске. Его удостоили медали МВД России "За вклад в укрепление правопорядка", пишет SHOT .

Саша стал вторым, в кого выстрелил преступник. Пуля попала в правую часть груди, однако даже серьёзная рана не помешала ему броситься на помощь к остальным школьникам. Он повёл себя как настоящий мужчина: побежал к директору и буквально поднял всю школу на уши. После этого началась эвакуация.