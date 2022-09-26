Получивший ранение ижевский школьник предупредил директора и бросился спасать детей
Ученик школы № 88 в Ижевске проявил настоящий героизм во время сегодняшней трагедии. Как сообщает телеграм-канал SHOT, 16-летний Александр стал вторым, в кого выстрелил преступник, но серьёзная рана не помешала ему броситься на помощь к остальным школьникам.
Юный Саша проявил настоящий героизм и сам начал помогать спасателям выводить людей. Видео © t.me / SHOT
По данным канала, напавший сначала выстрелил в охранника школы, но потом увидел Сашу и выстрелил в него — пуля попала в правую часть груди. Несмотря на травму, школьник повёл себя как настоящий мужчина: он побежал к директору и буквально поднял всю школу на уши. После этого началась эвакуация.
Когда испуганные ребята начали покидать классы, подросток стал помогать им. Спустя несколько минут его самого в окровавленной рубашке подхватили спасатели и вывели из школы, после чего отправили в больницу. В беседе с SHOT скромный герой заявил, что "ничего особенного не сделал".
Напомним, в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики забаррикадировались в классах. В результате атаки погибло 13 человек, среди них семь детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть". Известно, что убийца состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.
t.me / SHOT