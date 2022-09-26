НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 сентября, 13:35

Получивший ранение ижевский школьник предупредил директора и бросился спасать детей

Ученик школы № 88 в Ижевске проявил настоящий героизм во время сегодняшней трагедии. Как сообщает телеграм-канал SHOT, 16-летний Александр стал вторым, в кого выстрелил преступник, но серьёзная рана не помешала ему броситься на помощь к остальным школьникам.

Юный Саша проявил настоящий героизм и сам начал помогать спасателям выводить людей. Видео © t.me / SHOT

По данным канала, напавший сначала выстрелил в охранника школы, но потом увидел Сашу и выстрелил в него — пуля попала в правую часть груди. Несмотря на травму, школьник повёл себя как настоящий мужчина: он побежал к директору и буквально поднял всю школу на уши. После этого началась эвакуация.

Когда испуганные ребята начали покидать классы, подросток стал помогать им. Спустя несколько минут его самого в окровавленной рубашке подхватили спасатели и вывели из школы, после чего отправили в больницу. В беседе с SHOT скромный герой заявил, что "ничего особенного не сделал".

Ученик, первым увидевший убийцу в ижевской школе, рассказал, что его спас погибший охранник

Ученик, первым увидевший убийцу в ижевской школе, рассказал, что его спас погибший охранник

Напомним, в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики забаррикадировались в классах. В результате атаки погибло 13 человек, среди них семь детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть". Известно, что убийца состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров