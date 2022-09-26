Получивший ранение ижевский школьник предупредил директора и бросился спасать детей

Ученик школы № 88 в Ижевске проявил настоящий героизм во время сегодняшней трагедии. Как сообщает телеграм-канал SHOT, 16-летний Александр стал вторым, в кого выстрелил преступник, но серьёзная рана не помешала ему броситься на помощь к остальным школьникам.

Юный Саша проявил настоящий героизм и сам начал помогать спасателям выводить людей. Видео © t.me / SHOT

По данным канала, напавший сначала выстрелил в охранника школы, но потом увидел Сашу и выстрелил в него — пуля попала в правую часть груди. Несмотря на травму, школьник повёл себя как настоящий мужчина: он побежал к директору и буквально поднял всю школу на уши. После этого началась эвакуация.