Лайф публикует видео из московского клуба "16 тонн", где произошла стрельба

В распоряжении Лайфа оказалось видео из легендарного московского клуба "16 тонн", где сегодня неизвестный открыл стрельбу. Территория бара оцеплена, на месте работают правоохранители. Раненого охранника госпитализировали.

Обстановка у московского клуба "16 тонн", где произошла стрельба. Видео © LIFE

Mash со ссылкой на очевидцев сообщает, что стрелявший был сильно пьян, после дебоша он скрылся на чёрном "мерседесе". Посетители эвакуировались из заведения через чёрный ход.