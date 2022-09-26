Лайф публикует видео из московского клуба "16 тонн", где произошла стрельба
В распоряжении Лайфа оказалось видео из легендарного московского клуба "16 тонн", где сегодня неизвестный открыл стрельбу. Территория бара оцеплена, на месте работают правоохранители. Раненого охранника госпитализировали.
Обстановка у московского клуба "16 тонн", где произошла стрельба. Видео © LIFE
Mash со ссылкой на очевидцев сообщает, что стрелявший был сильно пьян, после дебоша он скрылся на чёрном "мерседесе". Посетители эвакуировались из заведения через чёрный ход.
Напомним, ранее сегодня неизвестный открыл стрельбу в легендарном московском клубе "16 тонн" на Пресненском Валу, в результате пострадал один их охранников. Очевидцы утверждают, что слышали три выстрела.
LIFE