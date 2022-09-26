Детский омбудсмен Татарстана Волынец призвала усилить безопасность детей во всех аспектах

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала максимально усилить безопасность детей во всех аспектах. Говоря о трагедии в Ижевске, она подчеркнула, что получать такие известия очень страшно. Слова омбудсмена приводит RT .

"Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, родителям. Очень многое было сказано об усилении охраны в школах, пока вопрос открытый, как именно злоумышленник пробрался в школу. Но то, что мы должны сделать сегодня, — максимально поддерживать друг друга, нужно максимально усилить безопасность наших детей во всех аспектах, не только в школах, но и в детских садах, лагерях", — сказала она и добавила, что обезопасить детей нужно не жалея ни средств, ни ресурсов.