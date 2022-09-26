"Мог выполнять чьё-то задание": Психолог изучила почерк преступника, устроившего стрельбу в Ижевске

Клинический психолог Ирина Коржаева прокомментировала Лайфу почерк ижевского стрелка, убившего ранее 13 человек. На данный момент, по словам специалиста, стопроцентный вывод можно сделать только о его неуравновешенности. Также эксперт выразила сомнения в трезвости преступника.

"Возможно, нетрезв или под воздействием химии (от фармакологии до банального алкоголя), хотя адреналин тоже может действовать", — рассказала психолог.

Специалист обратила внимание на надписи "Ненависть", сделанные на магазинах к его пистолетам. По её словам, это может сигнализировать о неконтролируемой злости и также быть элементом самовнушения. Шнурки же, которые он повесил на оружие, отдают фанатизмом. При этом сам стрелок готовился к содеянному давно и наверняка вёл дневник. Также психолог отметила наличие нацистских элементов на одежде и предположила, что это могло быть частью "задания".

Оружие нападавшего. Фото © Telegram / SHOT