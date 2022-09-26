"Мог выполнять чьё-то задание": Психолог изучила почерк преступника, устроившего стрельбу в Ижевске
Психолог Коржаева: Устроивший стрельбу в Ижевске мог выполнять чьё-то задание
Обложка © Telegram / SHOT
Клинический психолог Ирина Коржаева прокомментировала Лайфу почерк ижевского стрелка, убившего ранее 13 человек. На данный момент, по словам специалиста, стопроцентный вывод можно сделать только о его неуравновешенности. Также эксперт выразила сомнения в трезвости преступника.
"Возможно, нетрезв или под воздействием химии (от фармакологии до банального алкоголя), хотя адреналин тоже может действовать", — рассказала психолог.
Специалист обратила внимание на надписи "Ненависть", сделанные на магазинах к его пистолетам. По её словам, это может сигнализировать о неконтролируемой злости и также быть элементом самовнушения. Шнурки же, которые он повесил на оружие, отдают фанатизмом. При этом сам стрелок готовился к содеянному давно и наверняка вёл дневник. Также психолог отметила наличие нацистских элементов на одежде и предположила, что это могло быть частью "задания".
Оружие нападавшего. Фото © Telegram / SHOT
"Это могло быть частью "задания", я бы пока не давала этому значения, так как слишком явно и напоказ. Свастика не сильно коррелируется со всем остальным", — заключила специалист.
Как писал Лайф, в Ижевске местный житель 1988 года рождения устроил стрельбу в местной школе, в ходе которой погибло 13 человек, из которых семеро — дети. Сам нападавший покончил с собой в одном из кабинетов. По данным правоохранителей, мужчина не состоял на учёте в Росгвардии как владелец оружия.