Ученик, первым увидевший убийцу в ижевской школе, рассказал, что его спас погибший охранник
Школьник, выживший во время стрельбы в школе в Ижевске. Фото © kp.ru
Расстрелявший 13 человек в ижевской школе преступник не выдвигал требований и убивал молча. Об этом kp.ru рассказал 16-летний ученик, одним из первых попавшийся на пути вооружённого мужчины возле вахты охранника и получивший ранение.
"Он зашёл молча, я услышал хлопок. Подумал, что это взрыв или пиротехника. А потом увидел пистолет. Я был на расстоянии 20 метров от него. Он сразу же начал стрелять, без криков, без требований. Сначала выстрелил в охранника, второй выстрел полетел уже в меня. Пуля мне попала в правую часть груди. К счастью, она прошла навылет", — поделился школьник.
По его словам, он остался жив благодаря охраннику, который принял на себя первый выстрел. Мальчик рывком отбежал в сторону и скрылся за выступом, добить его преступник не успел. Школьник побежал по коридору к директору, который тут же через чат оповестил о необходимости закрыться в кабинетах. Пострадавшему в это время секретарь оказала первую помощь.
Напомним, в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики забаррикадировались в классах. В результате атаки погибло 13 человек, среди них — семь детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть".