Ученик, первым увидевший убийцу в ижевской школе, рассказал, что его спас погибший охранник

Расстрелявший 13 человек в ижевской школе преступник не выдвигал требований и убивал молча. Об этом kp.ru рассказал 16-летний ученик, одним из первых попавшийся на пути вооружённого мужчины возле вахты охранника и получивший ранение.

"Он зашёл молча, я услышал хлопок. Подумал, что это взрыв или пиротехника. А потом увидел пистолет. Я был на расстоянии 20 метров от него. Он сразу же начал стрелять, без криков, без требований. Сначала выстрелил в охранника, второй выстрел полетел уже в меня. Пуля мне попала в правую часть груди. К счастью, она прошла навылет", — поделился школьник.