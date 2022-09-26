Клишас ответил Цекову и потребовал не нагнетать ситуацию призывами закрыть границы

Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал не нагнетать ситуацию призывами закрыть границы. Вместо этого он предложил обратить внимание на вопросы соцподдержки россиян, которые подлежат частичной мобилизации, а также на выявляемые в ходе её проведения нарушения.

"Хотелось бы предложить всем коллегам — вместо нагнетания ситуации — уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации, о которых сообщают СМИ", — написал он в телеграм-канале, комментируя заявление сенатора от Крыма Сергея Цекова.