Клишас ответил Цекову и потребовал не нагнетать ситуацию призывами закрыть границы
Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал не нагнетать ситуацию призывами закрыть границы. Вместо этого он предложил обратить внимание на вопросы соцподдержки россиян, которые подлежат частичной мобилизации, а также на выявляемые в ходе её проведения нарушения.
"Хотелось бы предложить всем коллегам — вместо нагнетания ситуации — уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации, о которых сообщают СМИ", — написал он в телеграм-канале, комментируя заявление сенатора от Крыма Сергея Цекова.
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Ранее член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил запретить гражданам РФ призывного возраста выезжать за пределы страны. При этом такая мера должна касаться не всех, заверил сенатор. Выезд из России можно разрешить по медицинским показаниям, а также гражданам, негодным к военной службе.
ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков