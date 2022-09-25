Драки, мотоциклы и 20-километровая пробка: Лайф снял с коптера ад, который творится в эти минуты на границе России и Грузии

На границе с Грузией со стороны Владикавказа творится хаос. На 20 километров растянулась пробка, которая почти достигла этого города. Фуры, автобусы и легковые автомобили с желающими выехать из России стоят в четыре и даже в пять рядов, занимая встречные полосы и пешеходные дорожки. Из-за этого не могут двигаться машины, которые направляются из соседней страны. В распоряжении Лайфа оказалось видео того, что сейчас происходит на границе, кадры сняты в том числе с коптера.

Многокилометровая очередь на границе с Грузией. © Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Так, у некоторых людей сдают нервы и происходят драки из-за того, что кто-то пытается проскочить вперёд без очереди. Судя по кадрам, наличие машины при пересечении границы совсем необязательно. Некоторые добираются на попутном транспорте или автобусе до конца очереди, а потом несколько километров до пропускного пункта идут пешком или на самокатах.

Некое нововведение, которое появилось в последнее время, — это мотоциклисты, которые довозят людей с чемоданами до КПП. Причём за деньги россиянина могут провести через пробку к самому пункту пропуска. Но если позавчера это стоило от 20 до 30 тысяч рублей, то сегодня цены выросли втрое, утверждает собеседник Лайфа.

Появились и предприимчивые торговцы бензином, так как машины вынуждены часами стоять в пробке, чтобы продвинуться хоть на сотню метров. Продают и велосипеды, самые дешёвые можно купить за 15–20 тысяч. Для пересечения границы можно также купить место в машине или такси. Чтобы водители не объезжали пробку по федеральной трассе бесплатно по дорогам Владикавказа, местные жители перекрывают их и взимают плату за проезд. По словам собеседника Лайфа, цена составляет 40 тысяч рублей.

В пробке также можно встретить фуры, выехавшие со стороны Грузии в Россию, которые оказались "замурованы" в пробке из-за встречных автомобилей. Народные регулировщики пытаются упорядочить ряды машин, чтобы со стороны КПП могли ехать транспортные средства, в том числе с сотрудниками пункта пропуска, которые должны сменяться каждые 12 часов.