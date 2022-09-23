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23 сентября, 05:27

Погранслужба Казахстана сообщила о росте числа въезжающих из России

Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана отмечает рост числа въезжающих из России через сухопутную границу. Об этом сказано в сообщении погранслужбы.

"На сегодняшний день на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Республику Казахстан иностранных граждан", — говорится в сообщении.

Все 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме, на четырёх из них "наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров". Ситуация, указали в ведомстве, находится на особом контроле. Казахстанская сторона организовала взаимодействие с российским пограничным ведомством, а также работает совместно с компетентными государственными органами, обеспечивая безопасность и соблюдение правопорядка.

На границе России и Грузии образовалась многокилометровая пробка

На границе России и Грузии образовалась многокилометровая пробка

Погранслужба Казахстана в своей деятельности руководствуется международными договорами и нормами внутреннего законодательства республики, добавили в ведомстве.

А ранее Лайф рассказывал, что силовики Белоруссии начали отслеживать российских уклонистов. В устной форме им приказано следить за "квартирами на сутки", а также новыми автомобилями с российскими номерами.

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Exk.kz

Артур Лапсаков
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