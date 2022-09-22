Силовики Белоруссии начали отслеживать российских уклонистов

Белорусские силовики получили приказ отслеживать россиян, скрывающихся от частичной мобилизации. Об этом сообщает издание "Наша нива".

"Пока что на уровне устных распоряжений поручено наблюдать за "квартирами на сутки", входить в контакт с собственниками жилья", — рассказал один из оперативников.