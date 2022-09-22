Силовики Белоруссии начали отслеживать российских уклонистов
"Наша нива": Силовикам Белоруссии поручили отслеживать скрывающихся от мобилизации россиян
Белорусские силовики получили приказ отслеживать россиян, скрывающихся от частичной мобилизации. Об этом сообщает издание "Наша нива".
"Пока что на уровне устных распоряжений поручено наблюдать за "квартирами на сутки", входить в контакт с собственниками жилья", — рассказал один из оперативников.
Кроме того, также силовикам приказали отслеживать во дворах новые машины с российскими номерами, собирать информацию и проверять документы. В случае выявления уклонистов их могут передавать России, предположил собеседник издания, назвав поимку уклониста "плёвой задачей".
Ранее были названы болезни, освобождающие от мобилизации. По словам врача – анестезиолога-реаниматолога, если у военнообязанного категория "Д", тогда мобилизация его не коснётся. При этом в Совфеде предложили сократить список болезней, освобождающих от мобилизации.
ТАСС / Наталия Федосенко