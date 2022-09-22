Россиян предупредили, что панкреатит начал встречаться даже у детей

Панкреатит ранее считался болезнью пожилых людей, однако в последнее время сильно "помолодел" и начал встречаться в хронической форме даже у детей. Об этом изданию "Вести Подмосковья" сообщила руководитель медицинского департамента сети KDL Ольга Малиновская.

"Если ещё несколько лет назад панкреатит считался болезнью пожилых людей, то сегодня заболевание серьёзно "помолодело". Средний возраст первого проявления болезни снизился с 55–60 лет до 40, кроме того, случаи хронического панкреатита у детей на сегодняшний день вовсе не редкость", — сказала она.

Малиновская уточнила, что при панкреатите возникает боль в верхнем отделе живота, которая нередко может перейти на спину и как бы опоясывать человека. Она добавила, что боль встречается в девяти из десяти случаев панкреатита, а в её отсутствие наблюдается вздутие живота, повышенное газообразование, тошнота, запоры, потеря аппетита и снижение веса.

По словам врача, "заработать" недуг можно из-за избыточного потребления алкоголя и курения. Кроме того, этому способствуют ожирение, диабет и очень часто — наследственность. Так, с числом людей с лишним весом растёт и число болеющих панкреатитом. Специалисты связывают это с несбалансированным питанием и малоподвижным образом жизни.

Специалист уточнила, что диагностика и хронического, и острого панкреатита возможна только путём сдачи анализов. Показателем является определение концентрации панкреатических ферментов в организме — липазов и амилазов.