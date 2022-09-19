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19 сентября, 10:53

Осенняя хандра оказалась причиной болей в животе

Терапевт Маликова объяснила, как связаны осенняя хандра и боли в животе

Отрицательные эмоции, которые человек испытывает осенью, провоцируют боли и спазмы в кишечнике, что нередко приводит к воспалению слизистой и эрозии, объяснила читателям Ura.ru врач-терапевт, гастроэнтеролог "ИНВИТРО-Урал" Софья Маликова.

"Осенью настроение людей ухудшается в связи с недостатком инсоляции и сокращением светового дня. Все отделы желудочно-кишечного тракта реагируют на отрицательные эмоции пациента в виде спазмов, болей в верхних отделах живота по ходу кишечника. Боли могут быть резкими, вызывать беспокойство, снижать уровень жизни пациента. Длительный спазм приводит в дальнейшем к органическим изменениям, способствует развитию эрозий желудка на фоне рефлюксной болезни или энтероколитам на фоне раздражённого кишечника", — сказала Софья Маликова.

Проблемы с ЖКТ вызывает не только плохое настроение, но и осенние особенности питания. По словам эксперта, люди больше тратят времени на интенсивную работу, чаще нарушают режимы питания и сна. Причём в вопросах питания речь может идти не только о недоедании, но и о переедании, которым восполняется недостаток физической активности. Вместе с тем меняется и сам рацион: добавляется больше овощей и фруктов, часто плохо обработанных, а также острые закуски. Это в свою очередь приводит к заболеваниям ЖКТ, среди которых лидирует язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки.

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Ранее клинический психолог Михаил Хорс назвал типы людей, наиболее подверженных осенней депрессии. Он отметил, что осенью сокращается длительность светового дня, у многих наблюдается дефицит витаминов D и E. К тому же период отпусков заканчивается — и теперь приходится просыпаться раньше. Таким образом, отметил психолог, накапливается физическая усталость. И на кого-то все эти факторы влияют негативно, в то время как у других изменений не наблюдается.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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