Осенняя хандра оказалась причиной болей в животе

Отрицательные эмоции, которые человек испытывает осенью, провоцируют боли и спазмы в кишечнике, что нередко приводит к воспалению слизистой и эрозии, объяснила читателям Ura.ru врач-терапевт, гастроэнтеролог "ИНВИТРО-Урал" Софья Маликова.

"Осенью настроение людей ухудшается в связи с недостатком инсоляции и сокращением светового дня. Все отделы желудочно-кишечного тракта реагируют на отрицательные эмоции пациента в виде спазмов, болей в верхних отделах живота по ходу кишечника. Боли могут быть резкими, вызывать беспокойство, снижать уровень жизни пациента. Длительный спазм приводит в дальнейшем к органическим изменениям, способствует развитию эрозий желудка на фоне рефлюксной болезни или энтероколитам на фоне раздражённого кишечника", — сказала Софья Маликова.

Проблемы с ЖКТ вызывает не только плохое настроение, но и осенние особенности питания. По словам эксперта, люди больше тратят времени на интенсивную работу, чаще нарушают режимы питания и сна. Причём в вопросах питания речь может идти не только о недоедании, но и о переедании, которым восполняется недостаток физической активности. Вместе с тем меняется и сам рацион: добавляется больше овощей и фруктов, часто плохо обработанных, а также острые закуски. Это в свою очередь приводит к заболеваниям ЖКТ, среди которых лидирует язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки.