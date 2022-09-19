Глава госбезопасности Польши потребовал от Шольца объяснений из-за слов о границах

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох потребовал от Германии разъяснить слова канцлера страны Олафа Шольца о "пересмотре границ". В эфире Польского радио он вспомнил, как недавно немецкий политик заявил, что не хочет, чтобы кто-то "рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ". В Польше привязали данное заявление к конфликту между Берлином и Варшавой о репарациях, хотя сам немецкий политик заявил, что территориальный вопрос закрыт навсегда.

По словам Солоха, "совпадение не случайно" и польская сторона хочет услышать от своих немецких коллег разъяснения по данному вопросу. Если же таковые не последуют, Варшава может воспринимать это как соответствующий сигнал.

"Мы имеем право интерпретировать это как сигнал, может, не угрозы, но демонстрации, что "это мы, это я, это правительство — являемся гарантией того, что этот вопрос не будет подниматься", — заявил глава польского бюро нацбезопасности.

Тем временем в Германии не раз заявляли, что считают вопрос о репарациях закрытым, так как Польша отказалась от них в 1953 году, получив, как утверждается, достаточную сумму.