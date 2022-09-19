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19 сентября, 09:56

Песков предложил российским историкам поискать в XVI веке поводы для репараций от Польши

Российские историки могли бы найти исторические основания для требования от Польши репараций, "если покопаются в XVI веке". Так прокомментировал аналогичные заявления польских политиков пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если шутить над такой оголтелой русофобией, то, может быть, нашим историкам надо покопаться в XVI веке. Может, тоже чего-нибудь найдём, за что с поляков спросить", — сказал представитель Кремля.

Отвечая на комментарий журналиста о том, что "ещё смерть Ивана Сусанина осталась неотвеченной", Песков заявил, что, "может быть, и стоит этим заняться, составить перечень".

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Ранее польский парламент заявил о желании потребовать репараций от немцев "за ущерб, причинённый стране в годы Второй мировой войны". В резолюции при этом утверждается, что "польское государство никогда не отказывалось от претензий к немецкому государству". А польский президент Анджей Дуда позднее заявил, что Россия, как и Германия, обязана выплачивать репарации за ущерб, нанесённый в военные годы.

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Getty Images / Sefa Karacan

Ирина Фальке

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