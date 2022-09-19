Песков предложил российским историкам поискать в XVI веке поводы для репараций от Польши

Российские историки могли бы найти исторические основания для требования от Польши репараций, "если покопаются в XVI веке". Так прокомментировал аналогичные заявления польских политиков пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если шутить над такой оголтелой русофобией, то, может быть, нашим историкам надо покопаться в XVI веке. Может, тоже чего-нибудь найдём, за что с поляков спросить", — сказал представитель Кремля.