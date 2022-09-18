Киев возмутили слова румынского дипломата о разделе территории Украины
Посольство Украины назвало неприемлемыми слова экс-главы МИД Румынии о разделе страны
Посольство Украины в Румынии отреагировало на заявление бывшего главы МИД Румынии Андрея Марги. Он ранее высказался о том, что Украина должна отдать часть своей территории России, Румынии, Венгрии и Польше. В Киеве назвали такие высказывания неприемлемыми.
"Такие заявления неприемлемы при любых обстоятельствах. Они являются особенно вопиющим отклонением в то время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность всей Европы", — написали украинские дипломаты на странице посольства в "Твиттере".
Там выразили сожаление, что Марга ставит под сомнение "базовые принципы международного права, в частности нерушимость границ". По мнению посольства, соблюдение этих принципов — основа безопасности на континенте.
Как рассказывал Лайф, экс-глава МИД Венгрии также выразил мнение, что Незалежной ещё далеко до демократии, поскольку киевская власть запрещает деятельность оппозиционных политических партий и держит СМИ под контролем, также показателен и разгул олигархов. Он добавил, что покоя в Европе не будет до тех пор, пока не будут урегулированы вопросы между США, РФ, Германией, Украиной и Китаем.
ТАСС / DPA / Christophe Gateau